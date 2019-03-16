В Украине задержан находящийся в международном розыске россиянин

Мужчина был в розыске по подозрению в убийстве пяти человек.
В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений.
"Мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов", - информирует пресс-служба ГУ Нацполиции по области.
Отмечается, что обвиняемый находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола с 20 февраля 2019 года.
Россиянин состоял в преступной группировке, он обвиняется в убийстве пяти человек на территории Чеченской республики РФ на почве межнациональной розни, которое произошло в 2008 году.
Напомним, ранее в Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина.