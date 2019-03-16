В Украине задержан находящийся в международном розыске россиянин

Россиянин задержан в Украине / Фото: Facebook/пресс-служба Нацполиции

В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений.

"Мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов", - информирует пресс-служба ГУ Нацполиции по области.

Отмечается, что обвиняемый находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола с 20 февраля 2019 года.

Россиянин состоял в преступной группировке, он обвиняется в убийстве пяти человек на территории Чеченской республики РФ на почве межнациональной розни, которое произошло в 2008 году.

Напомним, ранее в Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина.