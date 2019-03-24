Копию томоса отправляют в Антарктиду

Томос отправится в путешествие к вечным льдам / Фото: kmu.gov.ua

В Антарктиде участники украинской экспедиции получат из Украины копию томоса и разместят ее на хранение на полярной станции Академик Вернандский.

"25 марта в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12 украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде. Владыка вручит участникам экспедиции копию томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский", в часовне святого равноапостольного князя Владимира", - сказано в сообщении пресс-службы Национального Антарктического научного центра.

Отмечается, что сотрудники полярной станции должны принять решение о переходе к ПЦУ. Это состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции будут присутствовать участники двух экспедиций и сезонный отряд ученых.

Вместе с экспедицией томос отправится в Антарктиду 26 марта. Путь из Киева до полярной станции Академий Вернандский составит порядка шести суток.

Напомним, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, какие действия он готов предпринять, чтобы защитить в Украине УПЦ МП, которая отказалась присоединиться к ПЦУ после получения томоса.