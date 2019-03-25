В ГРУ раскрыли планы РФ о перемещении ядерных боеприпасов в Крым

Ядерное оружие из России поедет в Крым / topwar.ru

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий раскрыл информацию планах России на размещение ядерных боеприпасов в Крыму.

В эфире Донбасс-Реалии он констатировал, что украинская разведка в этом году уже фиксировала проведение учений, проводимых подразделениями, которые задействованы в транспортировке ядерных боеприпасов с РФ на территорию аннексированного полуострова.

"Эти вопросы 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое совместно с другими подразделениями крымской группировки отрабатывало все процедуры по перемещению боеприпасов и подготовке их к боевому применению", - подчеркнул он.

По словам Скибицкого, Кремль формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду. Известно, что ее намерены оснастить Искандерами и новыми крылатыми ракетами увеличенного радиуса действия, которые содержат ядерную боевую часть.

Как ранее сообщалось, по данным внешней разведки США, около двадцати российских гиперзвуковых ракет были перекинуты на испытательный полигон.