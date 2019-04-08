Убийство Гандзюк: Мангер попал в больницу из-за проблем с сердцем

Мангер был госпитализирован 5 апреля / УНИАН

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, был госпитализирован поздно вечером 5 апреля.

Из-за проблем с сердцем Мангера поместили на стационарное лечение в Херсонский областной кардиологический диспансер, сообщила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская, передает Униан.

"У него – проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет", - отметила Ляшевская.

Отметим, что 8 апреля на 15:30 в Шевченковском райсуде Киева запланировано рассмотрение представления Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения Мангера от должности председателя Херсонского облсовета. По словам адвоката Дмитрия Ильченко, заседание, вероятно, будет перенесено.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - сообщил Ильченко.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

В организации убийства Гандзюк подозревается председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. В прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

Ранее в Херсоне забросали петардами дома Мангера и Рищука.