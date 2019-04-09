В Сеть "залили" видео того, как ВСУ грохнули по террористам под Авдеевкой

Момент боя / Скриншот из видео

Украинские военные нанесли скоординированный удар на Донбассе по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц). Кроме того, на YouTube он опубликовал видео боя.

"Авдеевская "промка". Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите", – подытожил Штефан.

Напомним, ранее на Донбассе бойцы ВСУ ювелирно стерли с лица земли блиндаж боевиков. Позднее в Сети опубликовали видеоролик разрушения позиции боевиков под Ясиноватой.

