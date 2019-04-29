Эксперт оценил вероятность роспуска Рады при президенте Зеленском

29 апреля 2019, 22:55

Аналитик полагает, что для реализации первых изменений важно сменить главу парламента.

Верховная Рада, заседание 22 февраля
Эксперт не сомневается, что Зеленский справится с парламентом / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает возможным роспуск Верховной Рады после инаугурации победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского.

"В принципе, возможно. Приведу пример: в 2014 году исполняющий обязанности глава Верховной рады Турчинов спокойненько управлял всесильными баронами из Партии регионов и большинством Януковича, когда Янукович сбежал в Ростов", - сказал он во время чата в Главреде.

Эксперт не сомневается, что парламентское большинство будет пасовать перед новым президентом. Однако для эффективности важно сменить председателя Верховной Рады.

"Сегодняшнее слабовольное хитрое и пугливое большинство парламента легко сдастся Зеленскому. Но для этого ему нужно поменять Парубия, на что-нибудь более приличное", - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, политолог Олег Саакян утверждает, что единственный человек, который заинтересован сегодня в досрочных президентских выборах – это Петр Порошенко.

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Верховная Рада Владимир Зеленский Виктор Небоженко чат Главреда
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