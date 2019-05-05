"Пять лет кровопролития": в Сети вспомнили первый бой украинцев и россиян на Донбассе

Место боя в Семеновке / Facebook-страница Ю.Бутусова

Первый крупный бой на Донбассе состоялся ровно пятилетие назад - 5 мая 2014-го под Славянском.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша колонна из Краматорска шла именно этим путем, как мы видим, через перекресток, а навстречу вышла группа прикрытия. На этом перекрестке погибли "альфачи" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский, прапорщик Виктор Долинский из "Ягуара". Вечная память", — рассказал он.

По словам Бутусова, бой оказался неожиданностью для бойцов ВСУ. Они двигались через населенный пункт Семеновка, когда россияне атаковали украинские боевые машины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

В ходе боя было убито как минимум пятеро боевиков, но украинцы также понесли потери.

Трое бойцов погибли, четыре офицера получили тяжелые раны, которые привели их потом к инвалидности, а более 20 спецназовцев из разных подразделений получил ранения и контузии других степеней.

Напомним, ранее В Сеть "залили" видео боя, в котором ВСУ "грохнули" по террористам под Авдеевкой