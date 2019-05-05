"Пять лет кровопролития": в Сети вспомнили первый бой украинцев и россиян на Донбассе

Ретроспективный материал опубликовал журналист Юрий Бутусов
Первый крупный бой на Донбассе состоялся ровно пятилетие назад - 5 мая 2014-го под Славянском.
Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.
"Наша колонна из Краматорска шла именно этим путем, как мы видим, через перекресток, а навстречу вышла группа прикрытия. На этом перекрестке погибли "альфачи" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский, прапорщик Виктор Долинский из "Ягуара". Вечная память", — рассказал он.
По словам Бутусова, бой оказался неожиданностью для бойцов ВСУ. Они двигались через населенный пункт Семеновка, когда россияне атаковали украинские боевые машины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот".
В ходе боя было убито как минимум пятеро боевиков, но украинцы также понесли потери.
Трое бойцов погибли, четыре офицера получили тяжелые раны, которые привели их потом к инвалидности, а более 20 спецназовцев из разных подразделений получил ранения и контузии других степеней.
Напомним, ранее В Сеть "залили" видео боя, в котором ВСУ "грохнули" по террористам под Авдеевкой