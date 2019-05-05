"Плацдарм для нового этапа войны": правозащитники рассказали о милитаризации детей в ОРДО

Россия проводит в "ДНР" тотальную милитаризацию детей / beztabu.net

Оккупационная администрация в ОРДО при поддержке России осуществляет тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, сообщает Восточная правозащитная группа.

"Наша группа проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей. Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы", - сказано в сообщении группы в Facebook.

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По мнению правозащитников, таким образом террористы и РФ готовят плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.

"Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе бойцы ВСУ продвинулись вперед и освободили новые территории.