Двуглавые паспорта для жителей "ЛДНР": адвокат объяснил, чем ответит Киев

паспорт РФ / УНИАН

Российские паспорта, которые будут выдаваться жителям оккупированного Донбасса, будут иметь определенную серию, как это было при аннексии Крыма.

Как подчеркнул адвокат Ростислав Кравец, в паспортах будет указан регион, и соответственно паспорта выданные в этом регионе, не будут признаваться в Украине.

"С этими документами нельзя будет проходить контроль, заверять документы. То есть, формально они не будут признаваться в Украине как удостоверения личности", – пояснил адвокат Главреду.

Он считает, что в большинстве случаев Украина скорее всего и не будет знать, что человек получил гражданство другой страны и тот вопрос не решается потому, что первые лица государства в этом сами заинтересованы.

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"У большинства народных депутатов есть два-три, а то и пять гражданств. У бывшего главы Налоговой было подданство Великобритании, у бывшего министра экономики – литовское, и он так и не вышел из этого гражданства. У министра здравоохранения – американское, как и у экс-министра финансов Наталии Яресько. И этот вопрос искусственно тормозится самим государством, то есть чиновниками. И на мой взгляд, сам вопрос решить возможно, было бы желание", - говорит Кравец.

Он добавил, что к вопросу о двойном гражданстве надо подходить системно, а не выборочно.

"Вопрос с двойным гражданством нужно закрыть раз и навсегда, публично об этом заявить, и ни на кого не закрывать глаза", - уверен адвокат.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР" открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

7 мая глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовит Москве "действенный ответ" на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.