"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ

Владимир Зеленский

Раздачу паспортов на Донбассе Россия может оправдывать тем, что жители оккупированных районов Донбасса были лишены права голосовать на президентских выборах в Украине, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Соответственно, Россия, движимая "гуманитарными соображениями", хочет вернуть этим людям чувство гражданской сопричастности. Здесь нет присоединения к территории РФ, как это было с Крымом, Путин говорит, что это территория Украины, а их реальное управление Кремлем оставляет за скобками", - подчеркнул он в интервью Сегодня.

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По его мнению, в этой ситуации ясна циничная и прагматичная позиция российской верхушки.

"Но в данной ситуации это еще и попытка ударить по Зеленскому, чтобы спровоцировать его на ответные действия. Зеленский ответил виртуально очень точно – ничего общего у нас, кроме общей границы. По нынешним временам эта формулировка близка к действительности", - добавил Орешкин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о последней связи Украины и России.