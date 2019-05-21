Ливни, шквалы и град: синоптик назвал единственный регион Украины, где не будет дождей

Погода в Украине 22 мая будет ненастной / 1zoom.ru

Погода в Украине 22 мая будет ненастной.

Дожди и грозы пройдут практически повсеместно. Местами ожидаются кратковременные, но сильные ливни со шквальным ветром и градом, предупреждает синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram.

Единственный регион, где осадков не предвидится, – это крайний восток Украины, преимущественно Луганская область.

Температура воздуха будет на уровне +19-23 градуса. Прохладнее всего на западе – до +16-21 градус, жарче всего на юге – до +25 градусов.

Погода в Киеве 22 мая утром будет солнечной, но уже днем ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха – около +20 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 22 мая

Как известно, сейчас проходит следующий этап магнитных бурь – с 20 по 25 мая. Он менее катастрофичен, чем предыдущий. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.