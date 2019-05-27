"Политический кабан": эксперт рассказал о "загонщиках" Зеленского

27 мая 2019, 16:20

В Украине политические элиты, проигравшие выборы 2019, пытаются создать максимально негативный фон для вхождения нового президента во власть, сообщил аналитик.

Зеленский новости — У Владимира Зеленского есть два
У Владимира Зеленского есть два "загонщика", сообщил эксперт / Reuters

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что новый президент Владимир Зеленский является "политическим кабаном", которого пытаются загнать в неудобную позицию.

Условно говоря, сейчас у главы государства есть два "загонщика", рассказал аналитик в интервью Апострофу.

По словам собеседника, "загонщики" украинского лидера — политические элиты, которые проиграли выборы в Украине 2019, и Российская Федерация.

"…Зеленский — это, условно, такой политический кабан, которого пытаются загнать в какую-то неудобную для него позицию как бы два загонщика. С одной стороны — это действующие политические элиты, которые проиграли эти выборы", — сказал он.

Кущ подчеркнул, что политические элиты сейчас пытаются создать максимально негативный фон для вхождения нового украинского лидера во власть, "то есть как можно больше рогаток, как можно больше волчьих ям, куда можно попасть".

Читайте такжеКак Зеленский нахраписто и незатейливо попытался взять Раду"А, с другой стороны, естественно, этим пользуется Российская Федерация, которая всегда использовала внутриукраинский конфликт между политическими элитами в своих интересах", — заявил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что поэтому сейчас РФ, с одной стороны, с помощью санкций очень четко маркирует те политические силы внутри Украины, с которыми она готова вести переговоры.

"…и мы это увидели уже по осенним санкциям прошлого года, когда под санкционную политику из Российской Федерации попали даже те украинские политики, которые занимали откровенно пророссийскую позицию и на всевозможных эфирах использовали пророссийскую риторику — и вдруг неожиданно они попали в санкционный пакет", — сказал он.

"Это говорит о том, что Россия показывает таким образом, что она больше не будет мириться с ситуацией, когда, условно говоря, днем некоторые украинские политики говорят о любви к России,… а вечером подбивают баланс состояния своих счетов в западных банках, которые наполняются, в том числе, за счет использования преференций, которые они имели с помощью поставок тех же энергоресурсов из Российской Федерации", — заявил Кущ.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента 2019, тогдашний президент Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему сопернику — Владимиру Зеленскому. В Верховной Раде 20 апреля во время торжественного заседания прошла инаугурация Зеленского.

После выборов президента Украины 2019 президент РФ Владимир Путин своими указами упростил получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

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Россия Владимир Зеленский кабан выборы-2019 Алексей Кущ
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