Бойцы ВСУ с боями добились на Донбассе большого успеха: подробности

Бойцы ВСУ / bigmir)net

Украинские бойцы из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Галицкого сумели захватить большую часть населенного пункта Марьинка, что на Донетчине в зоне проведения ООС.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Аrmyfm. По данным журналистов, теперь дистанция от украинских позиций вплоть до городской черты временно оккупированных населенных пункта Александровка и Донецк колеблется в пределах – 100-250 метров.

Как заявил офицер 24-й бригады Назар Ильницкий, в Марьинке на данный момент практически ликвидирована т.н. "серая зона".

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения", − заявил он.

Напомним, ранее бойцы ВСУ ликвидировали опасного боевика "ДНР" из Краснодара. До этого украинские воины с боями отобрали у боевиков стратегическую высоту под Мариуполем.