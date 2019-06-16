Эксперт рассказал, почему Кремлю выгодна война на Донбассе

Кремль / Reuters

Эксперт и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар попытался представить, какие далеко идущие цели ставит перед собой Кремль, после того как развязал вооруженный конфликт на украинском Донбассе.

Соответствующее мнение он высказал в материале для Зеркала недели.

Как полагает эксперт, Кремль за тратами на нужды войны скрывает масштабные хищения из госказны, а особое значение в российской агрессии в отношении других государств имеет украинский контекст.

"Россия живет войной. Войной, которая спишет все распилы федерального бюджета путинской клептократией, внутренние экономические провалы кремлевской политики, войной, которая консолидирует общество, ведь не время разбираться, кто и сколько украл, потому что происходит агрессия НАТО и США против "встающей с колен" России", — объясняет Гончар.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, когда в Кремле решатся на полномасштабную войну с Украиной. До этого военный эксперт Алексей Арестович назвал возможные даты начала крупной войны Украины с Россией.