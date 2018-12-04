Две версии Кремля войны против Украины

Россиянам скармливают две версии войны против Украины / radiosvoboda.org

У путинского агитпропа существуют две пропагандистские версии войны против Украины: для безусловно тупых и для условно "умных". Первая рассчитана на массового российского телезрителя, вторая – на западную публику и интеллигенцию внутри страны. Массовая версия тривиальна: во всем виновата "бандеровская хунта", а "настамнет".

Элитный вариант посложнее: обе стороны виноваты в "гражданской войне" в Украине и в "конфликте" между Украиной и Россией. Эта версия распространяется как бы независимыми СМИ и спикерами; охотно покупается российской "либеральной" публикой и западными путинферштеерами. Она проникает даже в официальные заявления властей европейских стран. Именно так трактуется и пиратский захват украинских моряков в Керченском проливе, и ответное введение военного положения в ряде регионов Украины, и запрет россиянам на поездки в эту страну.

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряПодлость конечно неслыханная. Грабителей приравнивают к хозяину подожженного и ограбленного дома, пытающемуся дать им отпор. Жертву осуждают за попытки сопротивляться грубому насилию. Все это рассчитано на то, чтобы потребитель такой пропаганды (прежде всего западный) сделал вывод: "все виноваты", а значит не виноват никто.

Подлейшая и коварнейшая ложь. Умел бы, нарисовал бы такую карикатуру. Бабочка (Украина), пытаясь вырваться из паутины, чтобы спастись от нависшего над ней прожорливого паука (Кремль), машет крыльями, делая естественные в этой ситуации резкие, иногда неловкие движения. А окружающие премудрые насекомые (российские и европейские "либералы") говорят, что ей следовало бы сохранять спокойствие и быть сдержанней, что она разделяет с пауком ответственность за конфликт и виновата в порче его паутины.