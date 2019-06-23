Как в Грузии: активист Голоса предложил в кафе брать с русскоязычных на 20% больше

В партии Голос предлагают наказание для русскоязычных / Фото: Facebook/Голос

Активист от партии Святослава Вакарчука Голос Сергей Цыгипа заявил, что украинцам необходимо брать пример с граждан Грузии и добавлять в ресторанах и кафе русскоязычным гражданам к счету по 20% от общей суммы.

"Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию", - пишет он.

Цыгипа добавил, что украинским заведениям будет полезно перенять опыт коллег из Тбилиси, поскольку Украина так же оккупирована Россией, как и Грузия.

Активист добавил, что под повышение могут попасть некоторые русскоязычные новые украинские политики. В качестве примера он привел лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

Напомним, в Грузии кафе заявили о повышении цен в меню для российских туристов на 20%.

Как ранее сообщалось, в Грузии начались акции протеста из-за депутата Госдумы России, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.