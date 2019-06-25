Филарета отправили на пенсию: эксперт объяснил, что значит решение Собора

Почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Что значит лишение прав и обязанностей, объяснил Главреду религиовед, кандидат политических наук Андрей Юраш.

"Это не означает, что лишили архиерейского сана, а лишили права управлять Киевской епархией, но Филарет остается в статусе Владыки. А вот что касается двух других архиереев – Иоасафа и Петра, которые приехали из России, и создали кружок поклонников Филарета, то их вообще лишили права принадлежать к Православной церкви Украины. Их сознательно поставили вне штата Церкви. Еще трем священникам дали месяц на осмысление своих поступков", - объяснил нам Юраш.

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Как сообщалось, 20 июня, бывший патриарх УПЦ КП попытался "возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины". Филарет, уточняет религиовед, остается в составе Епископата ПЦУ.

"Поскольку он не исполнил решение Синода - ему дали месяц на то, чтобы перерегистрировать документы возглавляемой им религиозной организации Киевской городской епархии ПЦУ. Но он этого не сделал. Поэтому было решено передать управление Киевской городской Епархии митрополиту Епифанию. Это абсолютно отвечает церковным канонам, традициям и практикам, поскольку глава Церкви всегда руководил епархией в столице", - говорит Андрей Юраш.

По его словам, решение в отношении Филарета - достаточно мягкое.

"Думаю, что со стороны церковного руководства это правильная позиция, потому что иерархи с большим пиететом относятся к патриарху Филарету, понимают его роль. Но его последние поступки заставили священников прибегнуть к мерам, которые являются в чем-то непопулярными, в чем-то сложными, но такими, которые соответствуют ситуации", - говорит нам эксперт.

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Простыми словами, объясняет Андрей Юраш, это решение обозначает, что Филарет остается в составе ПЦУ, но отправлен на пенсию.

"То есть, любые действия и решения Филарета не имеют силы, он фактически отправлен за штат. Также, Синода однозначно отметил - все решения Филарета, которые были приняты 20 июня на собрании во Владимирском соборе, не имеют никакой силы. Поскольку после 15 декабря (тогда состоялся объединительный Собор), и 30 января - такая структура, как УПЦ Киевский патриархат полностью прекратила свое существование. И если Филарет будет совершать какие-то действия, то они не смогут иметь последствий. И возможно, он захочет создавать свою собственную религиозную организацию, но это уже будет его самодеятельность. Также, нынешнее решение Собора предотвращает возможные юридические претензии со стороны Филарета или его сторонников, если они захотят перебрать на себя имущество ПЦУ или банковские счета", - говорит религиовед.

И допускает, что решение Собора не остановит Филарета.

"Патриарх Филарет прекрасно понимает, что он делает, осознает последствия, которые идут во вред помесной церкви. И без сомнения продолжит этим заниматься", - предполагает Юраш.

Напомним, Собор Православной церкви Украины состоялся 24 июня на территории Софии Киевской.

"Было принято решение о том, чтобы оставить Филарета в составе епископата ПЦУ, однако, лишить его канонических прав и обязанностей", – рассказал Зоря пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря после Собора.

На заседании, говорится на сайте ПЦУ, Филарета не было "без уважительной причины".