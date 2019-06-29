В Крыму фестиваль Таврида оскандалился однополыми поцелуями на сцене

Тавриду могут закрыть из-за поцелуев девушек на сцене / Фото: Крым.Реалии

В Крыму на молодежном форуме Таврида концертный номер российской театральной студии Gogol School спровоцировал масштабный скандал.

Резонанс вызвал фрагмент, где во время спектакля на сцене целуются девушки. Видео опубликовано в YouTube.

На сайте для создания общественных петиций Сhange.org уже отреагировали на смелые поцелуи участниц фестиваля и требуют лишить форум Таврида государственного финансирования. Автором петиции стал Михаил Богданов. По состоянию на 29 июня ее подписали 248 человек.

Один из партнеров Тавриды, школа современного искусства Территория, на своем официальном сайте принесла извинения за инцидент.

"Показ, фрагмент которого получил широкое обсуждение в социальных сетях, в договоре не предусматривался. Он проводился фактически уже за рамками театральной смены, его контент и сам факт проведения является инициативой педагогов данной программы. Этот показ не инициировался, не обсуждался и не согласовывался с Территорией… В дальнейшем мы будем более внимательно и строго относиться к привлечению педагогов для образовательных программ и более тщательно работать с ними", – говорится в сообщении.

Как известно, российский молодежный образовательный форум Таврида открыли в 2014 году после аннексии Крыма.

Напомним, нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров утверждает, что власти Украины могут возобновить подачу воды в захваченный Россией Крым только при одном условии.