Появились первые фото обстрела автоколонны главы Донецкой ОГА

Фото с места обстрела автоколонны главы Донецкой ОГА / t.me/warjournal

В сети показали первые фото обгоревшего грузовика автоколонны новоназначенного председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко, который 10 июля обстреляли боевики "ДНР".

Противотанковая управляемая ракета попала в кузов авто, погиб военнослужащий, еще один получил ранения средней тяжести. Обстрел велся со стороны населенного пункта Старомарьевка Бойковского района, неподконтрольного Украине. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал WarJournal.

На снимках видно полностью выгоревший грузовик, огонь на колесах которого пытается потушить военный.

Грузовик сгорел дотла / 0629.com.ua/

Напомним, 10 июля в зоне ООС был атакован кортеж новоназначенного главы Донецкой области Павла Кириленко. Боевики "ДНР" помощью ПТРК подбили грузовой автомобиль КрАЗ ВСУ. В результате обстрела погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Ранее стало известно имя погибшего военного в обстреле автоколонны главы Донецкой ОГА.