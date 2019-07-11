Партия Медведчука с Бойко нагнала толпу в поддержку NewsOne:опубликованы фото

В четверг, 11 июля, под зданием телеканала NewsOne проходит митинг в поддержку его информполитики.

Организаторы митинга − известная своей пророссийской-прокремлевской позицией партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемой кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

В мероприятии участвуют студенты, пенсионеры, нардепы и сотрудники NewsOne (в том числе Василий Голованов, который должен были вести скандальный телемост Надо поговорить с телеканалом Россия 24).

Кроме того, на митинге несут дежурство правоохранители.

Напомним, ранее руководство NewsOne заявило о том, что телемост Надо поговорить отменяется - поскольку журналисты телеканала начали получать недвусмысленные угрозы.

Далее, против владельцев NewsOne завели уголовное дело - генпрокурор Юрий Луценко рассказал детали (оно открыто по статье УК о финансировании терроризма.

8 июля у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ. Во время акции протестующие зажгли файеры.

Кроме того, ведущий несостоявшегося телемоста Андрей Малахов возопил к президенту Зеленскому после его отмены .