В Генштабе заявили о подготовке нового похода через Керченский пролив

В Украине готовят новый поход через Керченский пролив / facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о планах нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

"Именно в эту секунду – нет. А вообще – конечно, планируем. Потому Керченский пролив − наша, как бы россияне не кричали, что она их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", – подчеркнул он в интервью Новинарне.

Он также рассказал о планах по восстановлению потенциала ВМС Украины.

"В Украине строят малые артиллерийские катера, аналоги которых участвовали в проходе через Керченский пролив и которые, к сожалению, мы не можем пока вернуть. Процесс строительства флота − длинный. Даже процесс строительства корабля – это годы и финансы. Может ли страна в таком экономическом состоянии сказать, что она готова построить десять кораблей, десять корветов? Бюджет государства этого не позволит", – добавил Хомчак.

Напомним, ранее в ПА ОБСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.