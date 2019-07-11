В Генштабе заявили о подготовке нового похода через Керченский пролив

Руслан Хомчак рассказал о планах по восстановлению потенциала ВМС Украины.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о планах нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
"Именно в эту секунду – нет. А вообще – конечно, планируем. Потому Керченский пролив − наша, как бы россияне не кричали, что она их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", – подчеркнул он в интервью Новинарне.
Он также рассказал о планах по восстановлению потенциала ВМС Украины.
"В Украине строят малые артиллерийские катера, аналоги которых участвовали в проходе через Керченский пролив и которые, к сожалению, мы не можем пока вернуть. Процесс строительства флота − длинный. Даже процесс строительства корабля – это годы и финансы. Может ли страна в таком экономическом состоянии сказать, что она готова построить десять кораблей, десять корветов? Бюджет государства этого не позволит", – добавил Хомчак.
Напомним, ранее в ПА ОБСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.