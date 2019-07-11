Против Парубия открыли уголовное дело о госизмене

Парубий стал фигурантом уголовного производства / УНИАН

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича, недавно вернувшийся в Украину юрист Андрей Портнов заявил об открытии уголовного дела, фигурантом которого стал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В телеграм-канале правозащитник сообщил, что производство ведет Государственное бюро расследований.

Портнов утверждает, что Парубий на протяжении трех лет не подписывал закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.

По словам юриста, правонарушения спикера парламента можно трактовать как госизмену и превышение полномочий. Решение примет следствие и суд.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины.