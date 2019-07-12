Синоптики дали нерадужный прогноз на выходные по Киеву

В Киеве на выходных будут грозы, предупредили синоптики / joinfo.ua

В Киеве в субботу и воскресенье, 13-14 июля, днем максимальная температура воздуха прогнозируется +24 градуса, ожидаются дожди с грозой.

На выходных в столице ночная температура воздуха составит +12…+14 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью в городе не будет существенных осадков, а днем температура воздуха может прогреться до +22…+24 градусов.

В Укргидрометцентре предупредили, что в понедельник и во вторник, 15-16 июля, в Киеве погода будет еще хуже — ночью и днем будут дожди, прогнозируются грозы. Ночная температура ожидается +10…+12, а дневная — +20…+22.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в июле-2019 будет высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, сказал, что на протяжении второго месяца лета не будет жары.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в июле будет температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.