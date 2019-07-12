Луценко вызвали на допрос в НАБУ / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро вызвало генпрокурора Украины Юрия Луценко на допрос по делу Ивана Бубенчика.

Луценко вызвали на 3 часа дня 15 июля, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обнародовав повестку о вызове.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - заявила Сарган.

Она отметила, что поводом для такого решения Луценко в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий бубенчики во время событий января-февраля 2014 года.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Александр Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - отметила Сарган.

По словам Сараган, производство зарегистрировано по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

"Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, генпрокурор Луценко мешает и НАБУ. Поборемся!", - добавила Сарган.

Луценко вызвали на допрос в НАБУ / facebook.com/LarysaSargan

Напомним, 3 апреля 2018 года правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику. Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Позднее Бубенчику объявили об изменении подозрения и официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры заявил о том, что Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 милиционеров в ходе Евромайдана, грозит пожизненное тюремное заключение.

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