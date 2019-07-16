Отпускник Климкин поразмышлял о том, когда Кремль отпустит пленных украинских моряков

Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Украины (недавно ушедший в отпуск с большим резонансом) Павел Климкин утверждает, что Москва в конечном итоге вернет Киеву захваченных в плен в Керченском проливе военных моряков.

В интервью "Настоящему времени" во время отпуска он сказал, что комментарии могут повлиять на сроки и условия освобождения моряков и судов.

"То, что обсуждалось между президентом России и нашими друзьями и партнерами, дает мне возможность сказать, что развитие ситуации с моряками будет […]. Контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как – я прогнозировать не могу и не хочу", – заявил Климкин.

Читайте такжеХомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных морякахПо его мнению, если Киев поддастся на поползновения Москвы, то это в дальнейшем чревато громадными международными проблемами.

"Это вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства. Если примем их условия по морякам –​ Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", – подытожил глава МИД.

Напомним, ранее народный депутат Татьяна Чорновол предложила обменять себя на захваченных Россией украинских моряков. До этого в Госдуме предложили обменять пленных украинских моряков на Петр Порошенко.