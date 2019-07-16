Купить Донбасс и Крым: Зеленскому сделали неожиданное предложение

16 июля 2019, 23:04

Прозиденту Украины предложили купить Крым и Донбасс в рассрочку.

Владимир Зеленский
Зеленскому предложили купить Крым и Донбасс / president.gov.ua

В Украине начали сбор подписей за то, чтобы президент Владимир Зеленский рассмотрел возможность выкупить в рассрочку Донбасс и Крым у президента России Владимира Путина.

Соответствующая петиция была размещена на официальном сайте президента Украины 15 июля. Автор инициативы – некий господин Борисенко А.В.

Отметим, в случае, если петиция наберет 25000 голосов, Зеленский будет вынужден ее рассмотреть и как-то отреагировать на нее.

"Уважаемый господин президент. Есть дипломатический способ окончания военных действий на востоке Украины. Чтобы люди не погибали с обеих сторон, нужно использовать тактику Китая, а именно - договориться с Путиным о том, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорить цену, согласовать условия договора, чтобы Россия полностью вывела войска, и только потом деньги поступят в бюджет России. Также можно выкупить Крым. Такое смелое решение от вас ждут все люди", - сказано в тексте петиции.

Напомним, ранее сокурсник Путина спрогнозировал судьбу Крыма и назвал опасные варианты по Донбассу.

Читайте также"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в КрымуРанее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что захваченную часть Донбасса вернут Украине сразу же после смерти Владимира Путина — политической или биологической. Также эксперт говорил, что Крым вернется под контроль Киева позже — после смерти русского имперского проекта.

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