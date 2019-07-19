Главные новости 19 июля: толкотня Зеленского с Полтораком, наезд на Мотор Сич и "воскрешение" ВК и Яндекса

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 19 июля.
Между Владимиром Зеленским и Степаном Полтораком произошел скандальный инцидент.
СБУ предъявила серьезные претензии к корпорации Мотор Сич.
Украинцы снова получили доступ к российским ВКонтакте и Яндексу.
Суд продлил арест Кириллу Вышинскому
Главред собрал главные новости Украины и мира за 19 июля.
Толкотня Зеленского с Полтораком
Президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака: скандальный эпизод попал на камеры. Позднее на Банковой и в Минобороны дали пояснения.
СБУ наехала на Мотор Сич
СБУ обвинила группу компаний Мотор Сич в финансировании деятельности террористической организации "ДНР" в течении нескольких лет.
В Украине снова стали доступны ВКонтакте и Яндекс
В Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте. Забаненные ресурсы доступны без VPN и других расширений.
Суд продлил арест Кириллу Вышинскому
Подольский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей главному редактору РИА Новости - Украина Кириллу Вышинскому.
Причина отмены военного парада на День Независимости 2019
Шефир заявил, что Зеленский отменил военный парад на День Независимости, поскольку он — своеобразный популизм, и для нашей страны такие мероприятия не совсем подходят.
"Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хорош для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям…", — заявил первый помощник главы государства.