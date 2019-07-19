Главные новости 19 июля: толкотня Зеленского с Полтораком, наезд на Мотор Сич и "воскрешение" ВК и Яндекса

Между Владимиром Зеленским и Степаном Полтораком произошел скандальный инцидент / mil.gov.ua

Между Владимиром Зеленским и Степаном Полтораком произошел скандальный инцидент.

СБУ предъявила серьезные претензии к корпорации Мотор Сич.

Украинцы снова получили доступ к российским ВКонтакте и Яндексу.

Суд продлил арест Кириллу Вышинскому

Главред собрал главные новости Украины и мира за 19 июля.

Толкотня Зеленского с Полтораком

Президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака: скандальный эпизод попал на камеры. Позднее на Банковой и в Минобороны дали пояснения.

СБУ наехала на Мотор Сич

СБУ обвинила группу компаний Мотор Сич в финансировании деятельности террористической организации "ДНР" в течении нескольких лет.

В Украине снова стали доступны ВКонтакте и Яндекс

В Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте. Забаненные ресурсы доступны без VPN и других расширений.

Суд продлил арест Кириллу Вышинскому

Подольский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей главному редактору РИА Новости - Украина Кириллу Вышинскому.

Причина отмены военного парада на День Независимости 2019

Шефир заявил, что Зеленский отменил военный парад на День Независимости, поскольку он — своеобразный популизм, и для нашей страны такие мероприятия не совсем подходят.

"Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хорош для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям…", — заявил первый помощник главы государства.