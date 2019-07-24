В Сети начали торговать бюстами Зеленского

Бюст Зеленского обойдется недешево

На украинской торговой площадке OLX на продажу выставили бюст президента Украины Владимира Зеленского.

Судя по объявлению, автор живет в Печерском районе Киева. Он утверждает, что бюст - ручной работы и сделан из гипса с элементами сусального золота. Весит бюст 2,5 килограмма, а в высоту - 23 сантиметра.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Изготовлен из скульптурного гипса, покрытый тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - рекламирует автор свой товар.

Также он сообщает, что "официальные продажи" якобы стартуют в Украине с 25 июля. Приобрести бюст Зеленского предлагают за 2 тысячи гривен.

Также на OLX продают и автограф Владимира Зеленского на фирменной открытке "Вечерний квартал". Продавец из Харькова хочет выручить за автограф 3800 грн.

Напомним, президентская партия Слуга народа на внеочередных выборах в парламент установила несколько рекордов. В частности, за всю историю Украины еще ни одну политсилу не поддерживало такое количество избирателей.