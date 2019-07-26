"Ужасный имидж!": Посол ЕС раскритиковал Украину

Мингарелли посоветовал Украине продолжать реформы / фото: rbc.ua

Хюг Мингарелли, посол Евросоюза в Украине, считает, что украинцам необходимо прекратить ассоциировать свою страну исключительно с негативными вещами.

"Дело в том, что у Украины сейчас – ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг". Ведь Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался", - сказал он в интервью Европейской правде.

В то же время Мингарелли считает, что Украине следует провести ряд реформ: возобновить приватизацию крупных государственных предприятий, провести земельную реформу, продолжить децентрализацию, реформировать рынок газа в пользу украинских граждан, провести реформу правоохранительных органов.

Напомним, Хюг Мингарелли также прокомментировал работу антикоррупционных органов в Украине. По его мнению, Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.