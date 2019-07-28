Глава полиции Днепропетровщины Глуховеря отказался уходить в отставку

Виталий Глуховеря не считает, что превысил полномочия / dp.npu.gov.ua

Начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, которого потребовал уволить президент Владимир Зеленский после того, как он натравил КОРД на попытавшихся оштрафовать его автомобиль патрульных, не намерен писать рапорт об отставке по собственному желанию.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения к привлечению к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта", — пишет Глуховеря в Facebook.

Генерал заверил, что для него теперь дело чести разобраться в данном скандале и наказать виновных.

"Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации! Справедливость для меня единственная ценность! Всегда стоял на стороне правды и защиты интересов граждан!", — добавил он.

Напомним: