Глава полиции Днепропетровщины Глуховеря отказался уходить в отставку

28 июля 2019, 17:29

Генерал пообещал сотрудничать со следователями.

Виталий Глуховеря
Виталий Глуховеря не считает, что превысил полномочия / dp.npu.gov.ua

Начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, которого потребовал уволить президент Владимир Зеленский после того, как он натравил КОРД на попытавшихся оштрафовать его автомобиль патрульных, не намерен писать рапорт об отставке по собственному желанию.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения к привлечению к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта", — пишет Глуховеря в Facebook.

Генерал заверил, что для него теперь дело чести разобраться в данном скандале и наказать виновных.

"Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации! Справедливость для меня единственная ценность! Всегда стоял на стороне правды и защиты интересов граждан!", — добавил он.

Напомним:

  • Только на днях СМИ стало известно об инциденте, который произошел 12 сентября 2018 года.
  • Патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону.
  • Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал на место группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.
  • Но на этом разбирательства не закончились - задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет Глуховери, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.
  • В ГБР отреагировали на инцидент, и теперь Глуховере грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
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нацполиция Днепропетровская область новости Украины Зеленский новости Виталий Глуховеря
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