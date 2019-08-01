"Слуга народа" и жена нового главы Госуправделами владеет бизнесом в Крыму

Ирина Борзова победила на досрочных парламентских выборах в округе №14 в Винницкой области / Facebook borzova.i.n

Ирина Борзова - жена новоназначенного руководителя Государственного управления делами и кандидат в депутаты от Слуги народа - владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Соответствующая информация указана в декларации Сергея Борзова за 2018 год.

В частности, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке. 51% этой компании принадлежит отцу Борзовой – Науму Баруле. Он, в свою очередь, является бизнес-партнером президента Владимира Зеленского и одним из руководителей юмористического шоу Лига смеха.

Профиль-Н занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о компании содержится и в российских реестрах. Бухгалтерская отчетность показывает рост доходов компании, начиная с 2014 года.

По данным Центизбиркома, Ирина Борзова победила на досрочных парламентских выборах в округе №14 в Винницкой области.

Напомним, 1 августа президент Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Борзова главой Государственного управления делами. Борзов в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии Фронт змин. До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН Винницкие перцы и Сборная Украины.