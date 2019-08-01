Катастрофа на одном из лучших пляжей Крыма: оккупанты вину признали

Бакальская коса на грани исчезновения из-за халатности оккупантов

Оккупанты Крыма спровоцировали масштабную природную катастрофу на одном из двадцати самых лучших пляжей полуострова.

Региональный ландшафтный парк Бакальская коса находятся на грани исчезновения: порядка 33 га его территории повреждено, сообщает ТАСС со ссылкой на так называемого главу крымского Министерства экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева. Незаконный "глава" Крыма Сергей Аксенов даже обратился к прокурору.

Читайте такжеВ команде Зеленского рассказали, как Украина планирует возвращать аннексированный КрымВсе дело в добыче песка на исчезающей Бакальской косе. Пескодобыча усугубляет влияние штормов, которые итак размывают и вымывают почву в этих местах. В 2005 и 2007 годах, после сильных штормов, часть косы размыло полностью. В итоге образовался остров, и тот с каждым годом становится всё меньше.

Ранее на курортах Азовского моря из-за Крымского моста случилось жуткое ЧП. Вымерли медузы-корнерот. Люди говорят, что такого еще никогда не было.

Напомним, в Сети на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи. Жители Керчи больше не смогут наслаждаться морскими прогулками по Керченскому проливу и видами Крымского моста.