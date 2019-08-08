"Последняя высадка в вечность": на Черниговщине простились с погибшими на Донбассе морпехами

В Чернигове простились с двумя погибшими морпехами / facebook/ChernihivTCKtaSP

В Черниговской области 8 августа состоялась церемония прощания с двумя погибшими под Павлополем на Донбассе морпехами - военнослужащими 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского старшего матроса Александра Шарко и матроса Владислава Рака.

Бойцов провели в последний путь представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области. Фото с церемонии появились на странице Черниговского областного военного комиссариата в Facebook.

"Морской десант... Последняя высадка в вечность. Всю ночь они ехали домой... Но, не так, как обычно ездят в родительский дом - с цветами и подарками для родных... На этот раз родные готовить цветы для них - для воинов", - сказано в сообщении.

На Черниговщине простились с погибшими воинами / facebook/ChernihivTCKtaSP

Воинов похоронили со всеми надлежащими воинскими почестями: 31-летнего Александра Шарко - в селе Олбин Козелецкого района, а 21-летнего Владислава Рака - в самом Козельце.

С молодыми воинами простились на Чернигивщине / facebook/ChernihivTCKtaSP

В этот же день в Хмельнике на Виннитчине попрощались и почтили светлую память воина 24-летнего Сергея Шандра.

Траурный митинг прошел в центре возле памятного знака Героям Небесной сотни, где собрались руководство города и района, родные, близкие, волонтеры, воины АТО и ОСС и жители Хмельника.

Похоронят солдата Сергея Шандру 9 августа в его родном селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области. У погибшего осталась мать и сестра.

На Виннитчине простились с погибшим Сергеем Шандрой / facebook/PvkCentr

У погибшего Сергея Щандры остались мать и сестра / facebook/PvkCentr

Напомним, во вторник, 6 августа, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо военнослужащих ВСУ. Все они несли службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые 6 августа погибли в результате ночного обстрела на Донбассе.

Напомним, в связи с обострением на фронте 7 августа во второй раз за свою каденцию президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Также он попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Зеленский констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.