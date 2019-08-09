"Легко отделался": Лещенко приспичило наказать Порошенко по закону

Сергей Лещенко / УНИАН

Сергей Лещенко, нардеп Рады VIII созыва полагает, что пятый президент Украины Петр Порошенко должен уже в ближайщем будущем ответить за свои действия согласно законодательству.

Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ. "Мы его еще не побороли. Я считаю, что Порошенко легко отделался пока. Он еще должен ответить по закону", — заявил нардеп.

Лещенко также полагает, что Украине необходимо пойти по пути наказания бывшего президента - как это сделали ранее некоторые европейские страны.

"Я не вижу проблемы, если в Украине будет создан прецедент наказания президентов, которые воровали деньги. Почему это возможно в Румынии, Хорватии, во Франции или в Италии, почему Украина — исключение?", — обобщил он.

Напомним, ранее Сергей Лещенко баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в столичном Подольском районе, однако не преуспел в этом. До этого стало известно, что в САП против него открыли уголовное производство.



