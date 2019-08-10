"Путин спрячется в бункере": блогер предложил Украине повторить план "Барбаросса"

Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

Официальному Киеве в войне против россиян и боевиков стоит использовать исторический опыт и опереться на план "Барбаросса" – документ, по которому нацистская Германия атаковала СССР в 1941-м.

Такое мнение высказал украинский блогер, известный под псевдонимом Аnti-colorados.

"Скажем так – чисто с военной, мы вряд ли сможем сделать это быстро и эффективно до тех пор, пока не уничтожим базы снабжения и пункты концентрации военнослужащих противника, находящиеся в приграничных районах РФ. Причем, все это стоит компактно и нагло, а потому, имея волю и решимость, все это можно смести за неделю и повторить начальную фазу операции "Барбаросса", когда Вермахт просто разнес в пух и прах ударную группировку красной армии, стоявшую у границы", – утверждает он.

Читайте такжеНардеп рассказал, когда следует ожидать следующую атаку путинской России на УкраинуОднако блогер настаивает на том, что наличие у России ядерного оружия делает ситуацию весьма и весьма запутанной-непростой.

"Но в нашем случае, нам вряд ли нужны наши флаги над Кремлем, а потому – просто уничтожение приграничной группировки должно было вывести войну на финишную прямую. Все было бы хорошо, если бы не ядерное оружие. В случае развития событий по указанному выше сценарию, РФ получает право применять ЯО, а с учетом того, что там имеется опыт применения его против своих войск, в виде учений, то в этом даже можно не сомневаться. Путин спрячется в бункере Ямантау и отдаст приказ бомбить Воронеж", − подвел итоги он.

Напомним, ранее генерал-разведчик Николай Маломуж оценил вероятность атаки РФ на Украину. Позднее в американской прессе оценили возможный удар армии США по России – в случае атаки Китая.