"Чувствовала себя официанткой": журналистка рассказала о скандале с пресс-службой Зеленского

Журналисты пожаловались на работу пресс-службы президента / УНИАН

Журналистка телеканала 1+1 Нелли Ковальская рассказала о конфликтной ситуации, которая возникла у представителей прессы с сотрудниками пресс-службы президента Владимира Зеленского во время его визита в Турцию.

По ее словам, журналистов одергивали и запрещали задавать вопросы Зеленскому во время встречи с патриархом Варфоломеем.

"Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно! Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь ?!", - процитировала она в Facebook требования представителей пресс-службы президента.

Читайте такжеСтало известно, что Варфоломей пообещал ЗеленскомуКроме того, журналистка также процитировала мнения представителей СМИ, которые возникли у них в ответ на такое обращение:

"Я впервые в жизни чувствовала как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят", "Так работает с прессой аппарат Презедента. Слышала где-то когда-то, что им журналисты не нужны. ну-ну...", - написала она.

Напомним, ранее СМИ сообщили о недоразумениях, которые возникли между представителями Константинополя и Офиса Зеленского, поэтому стороны не подписали совместное заявление.