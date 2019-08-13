Поставка воды в Крым: Чубаров призвал природные ресурсы на помощь в борьбе с РФ

Украина прекратила поставки воды через Северо-Крымский канал / ktelegraf.com.ru

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров оценил призывы российских властей о необходимости добиться от правительства Украины обеспечения полуострова днепровской водой, а также возобновления железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или возобновление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крыма вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал он в Facebook.

Он считает, что Украина должна использовать природные ресурсы, имеющиеся на её территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

Читайте такжеЭксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в Крыму"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделали дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыму на несколько миллиардов долларов", - добавил Чубаров.

Напомним, накануне постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной относительно пропуска на полуостров вод реки Днепр.