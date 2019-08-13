Крым предложили обложить режимным районом со стороны моря

Крымский (Керченский) мост / REUTERS

Госучреждение Госгидрография, издающая и поддерживающая официальные морские навигационные карты на территориальные воды Украины, предложило создать морской режимный район вокруг аннексированного РФ Крыма – для того, чтобы добиться запрета захода судов во все порты полуострова.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ведомства.

"Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. И свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", − заявил глава Госгидрографии Александр Щипцов.

Кроме того, сотрудники учреждения отмечают, что РФ уже достаточно давно создает и реализует электронные навигационные карты, охватывающие украинские территориальные воды вокруг полуострова Крыма.

Напомним, ранее прокуратура Крыма обвинила Россию в загрязнении вод Черного моря. До этого Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.



