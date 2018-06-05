Коридор в Крым и Украина "в кольце". Какие задачи преследует Кремль в Азовском море

Конфликтная ситуация в Азовском море в последнее время существенно усугубилась. На протяжении нескольких лет после того, как Россия захватила Новоазовск, в России муссировался вопрос о необходимости прокладывания сухопутного "коридора" в Крым, поскольку в зимнее время Керченская паромная переправа не работала, и в результате возникали проблемы с обеспечением полуострова, прежде всего, военным.

Однако ситуация изменилась после завершения строительства и введения в эксплуатацию Крымского (или Керченского) моста. Появление этого моста существенно расширило возможности российских вооруженных сил в плане логистики и обеспечения. Хотя, с военной точки зрения, Крымский мост довольно ущербный — достаточно попасть в критические места ракетой или бомбой, и это сообщение будет прервано надолго. Но если это сделать, это будет началом полномасштабной войны. Тем не менее, сейчас этот мост перекрыл Керченский пролив, нарушив украинское судоходство и ограничив экономические возможности Украины.

Вполне логично, что Украина нарабатывает юридические документы с претензиями и исками, которые подает в международные суды. И по ряду вопросов уже выиграла суды, например, у "Газпрома". Россия видит работу Киева в этом направлении и не может оставить ситуацию просто так. Потому РФ усугубляет положение Украины, закрыв часть Азовского моря.

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Кроме того, Россия, как известно, завела в Азовское море пять кораблей Каспийской флотилии РФ и постепенно стягивает войска. Причем уже введенные в Азовское море корабли предназначены для высадки десанта. В итоге, в Азовском регионе постепенно выстраивается стратегическое преимущество России.

Уже совсем скоро начнется Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, до него и во время него РФ, скорее всего, не будет обострять ситуацию. А вот по окончании… У нас уже есть опыт Крыма, мы знаем коварные подходы Путина — исходя из этого, можно предположить, что после ЧМ вероятность обострения ситуации очень велика. Как минимум, это обострение может быть на тактическом уровне. Однако и действий большего масштаба — с высадкой десанта, прокладыванием "коридора" в Крым — нельзя исключать.

Единственным сдерживающим фактором для России сейчас являются возможные последствия встречи Трампа и Путина — России важно, как поведет себя Трамп. А больше Путина ничего не остановит: ни "нормандский формат", ни, тем более, "Минск".

Еще одним сдерживающим фактором для России может послужить наращивание оборонного потенциала Украины. Однако Украине будет довольно сложно противостоять России еще и в Азовском море, поскольку одновременно происходит обострение ситуации на Донбассе: и возле Горловки, и возле Авдеевки, да и по всей границе.

В любом случае, Путин представляет, чем обернется для России обострение ситуации вокруг Украины. Хотя, с другой стороны, Кремль не особо жалеет своих людей. К тому же, Путин знает, что даже маленькие победы добавляют ему плюсов, потому для него есть искушение — еще раз провернуть удачную для себя операцию, одновременно проучить Украину и получить более выгодные позиции в переговорах по введению на Донбасс миротворческих сил на своих условиях.

Конечная цель нынешних действий России в Азовском море сводится к тому, чтобы контролировать эти воды, этот регион. А в более глобальном масштабе перед Россией по-прежнему стоит цель построения "русского мира", что предусматривает захват территорий вплоть до Днепра. А на деле пока получается, что РФ контролирует только куски Луганской и Донецкой областей, чего, очевидно, ей недостаточно. Поэтому для РФ приемлем и вариант с "коридором", и вариант подпереть Украину с разных сторон, взять ее "в кольцо", и вариант выгнать Украину из Азовского моря.

В любом случае, Россия не хотела бы большой войны, поскольку Путину нужен блицкриг, быстрая победа. А такого блицкрига, как в 2014 году, у России не выйдет, и Путин это тоже осознает. Потому он действует step by step: сделал шаг, посмотрел, взвесил, а затем только — второй.

Путин понимает и уважает только силу. Если ему потворствуют, то он откусит палец по локоть. Так, поскольку в истории с Крымом не было отпора, началась война на Донбассе. Если отдать Донбасс, он будет двигаться дальше и расшатает все девять русскоязычных областей. Амбиции Путина сводятся к намерению восстановить границу Советского Союза, разве что без Прибалтики.

А насколько адекватно Украина реагирует на угрозы в Азовском море? Она делает то, что в ее силах: у Украины была возможность закрыть три участка Азовского моря, вот она и закрыла. Мы действуем симметрично и показываем, что российские корабли тоже не должны заходить в наши воды. К сожалению, это обостряет ситуацию. Но, если есть такие возможности, их нужно использовать.

Я думаю, что ситуация в Азовском море будет и дальше двигаться в направлении эскалации. И так будет тех пор, пока такие действия России не будут остановлены либо решениями после встречи Трампа и Путина, либо ходом боевых действий.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для "Главреда"