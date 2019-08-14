Вернуть Крым или аннексировать еще и Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады

14 августа 2019, 11:09

С каждым днем возрастает угроза аннексии Россией новых территорий Украины, считает политтехнолог.

На что пойдет РФ ради воды для Крыма
На что пойдет РФ ради воды для Крыма / Униан

Обеспечить аннексированному Крыму нормальное водоснабжение Россия может лишь за счет Украины. И здесь у нее два пути: либо договариваться, либо аннексировать новые украинские территории, пояснил Главреду политтехнолог Тарас Березовец.

С первым вариантом – договорами – возникли проблемы из-за позиции официальной украинской власти.

"Возможен размен, и как часть большой аферы, они могут предложить возвращение так называемых "ЛДНР" в состав Украины в обмен на возобновление водоснабжения в Крым. Они даже готовы были рассматривать такую возможность. Но Украина ответила, что нужно подписывать договор. И мы готовы, только при условии, что вода будет поставляться субъекту – Автономная республика Крым, которая временно оккупирована Российской Федерацией. Они же настаивали, что в договоре будет "Республика Крым в составе РФ", – пояснил причину заминок переговорного процесса Березовец.

Читайте также"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о ХерсонщинеЭксперт напомнил,  то если при предыдущем президенте на любые переговоры с россиянами было табу, то сейчас вопрос открыт. И в команде Зеленского, по его словам, есть советники, которые выступают за договоренности с россиянами о возобновлении подачи воды.

"Это будет катастрофой для Украины и патриотических украинцев, которые остались на аннексированных территориях. Потому что тогда у РФ не будет никакого стимула освободить от своего присутствия Крым. Сейчас вода – это самая главная проблема полуострова, которую без Украины они решить не могут", – уверен Березовец.

Читайте такжеВодная блокада Крыма: Тука сказал, что на полуострове возрождается пустыняВ то же время политтехнолог уверен: пока жив президент России Владимир Путин, речи о возвращении Крыма и быть не может. Даже если полуостров превратится в пустыню. Поэтому с каждым днем возрастает угроза реализации второго варианта – что РФ пойдет на аннексию новых территорий.

"Пока живой Путин, и пока не изменится имперская политика, они не будут возвращать Крым. И для решения этой проблемы они будут готовы пойти на широкомасштабное вторжение. Они могут захватить только южную часть Херсонской области, чтобы дойти до шлюзов днепровской воды. И в этом есть опасность. Ведь ситуация ухудшается с каждым годом, а это лето очень засушливое. И уже звучали прогнозы, например, бывшего советника Путина Андрея Илларионова о том, что Путин пойдет на вторжение в 2019-м году. К счастью, этого не произошло, потому что начались протесты в России. И, откровенно говоря, властям РФ сейчас стало не до Украины. Но угроза решить проблему силовым путем и принуждением Украины к такому шагу – сохраняется. У них уже времени не осталось", – прогнозирует Березовец.

Что касается странных заявлений о том, что Днепр берет свое начало в России, поэтому реку нужно перекрыть и направить в другое русло, то это утопия.

"От этого проблема тоже не решится. Куда они денут воду – затопят Беларусь? Эту утопическую идею в свое время озвучивал российский политик Владимир Жириновский", – пояснил Березовец.

Напомним, в мае 2014 года Украина прекратила подачу воды в захваченный РФ Крым по Северо-Крымскому каналу. Позже бывший советский разведчик, историк, писатель Виктор Суворов говорил, что на полуострове из-за недостатка пресной воды опять могут возникнуть солончаки, что станет экологической катастрофой.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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