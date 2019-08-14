В случае президенства Байден пообещал сделать Украину своим приоритетом

14 августа 2019, 13:03

Чтобы получить "плюшки", официальный Киев должен продолжить антикоррупционные реформы внутри Украины.

Байден Reuters
Байден имеет наибольшие шансы стать кандидатом от Демократической партии на выборах / Reuters

Бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден заявил, что сделал бы Украину приоритетом внешней политики. В частности, он анонсировал поставки оружия и расширение учебной миссии для Вооруженных сил Украины.

"Я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США. В военной сфере я бы предоставил больше американской помощи для безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы-Байдена", - цитируют политика на сайте Совета по международным отношениям, где опубликованы ответы кандидатов на вопросы о внешней политике.

Не оставил бы кандидат-демократ Украину и в экономической сфере. В частности, Байден обещает работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно в случае запуска газопровода Северный поток-2.

Однако, Байден назвал и условия, при которых Украина могла бы получить поддержку США. А именно, официальный Киев должен продолжить антикоррупционные реформы внутри Украины.

Читайте такжеЗеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и ТрампаК слову, 76-летний Джозеф Байден, по результатам опросов, имеет наибольшие шансы стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, которые пройдут в 2020 году.

Политик заявил о готовности баллотироваться на пост президента после окончания каденции Дональда Трампа еще в 2006 году. 

Напомним, ранее Джозеф Байден охарактеризовал внутреннюю политику США как "катострофичную". 

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США реформы президентские выборы Джозеф Байден новости Украины
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