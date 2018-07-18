Трамп помогает Путину достичь "глобальной" цели — Байден

Президент США Дональд Трамп помогает главе Российской Федерации Владимиру Путину достичь своей цели — разрушить либеральный международный порядок.

Выступление американского лидера по итогам встречи с российским коллегой было полностью полезным именно последнему, сказал бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден в колумбийском Университете Лос-Андеса, пишет CNN.

По словам экс-чиновника, цель Путина — разрушить либеральный международный порядок, созданный после Второй мировой войны, который помог странам Запада достичь процветания и мира, а Трамп помогает ему в этой повестке дня.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.