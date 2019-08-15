Дело об узурпации власти: соратницу Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Виктория Сюмар / УНИАН

На допрос в Государственное бюро расследований вызвали депутатов фракции Народный фронт в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку.

Сюмар в комментарии Укринформу подчеркнула, что ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по "делу об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции".

Допрос Сюмар также подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Это уголовное производство относительно возможного совершения лицами, которые занимали или занимают ответственное положение в органах государственной власти Украины относительно действий, направленных на захват государственной власти и подделку документов во время внесения представления назначения премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде", - пояснила она в комментарии изданию theБабель.

Читайте также"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отцаПо словам Ивановой, Сюмар является свидетелем по делу.

В свою очередь народные депутаты Александр Сочка и Владислав Данилин рассказали, что уже ходили на допрос.

"Провели допрос. Вопрос о коалиции. ГБР открыло дело по заявлению Шуфрича в Шевченковский районный суд, который, соответственно, обязал ГБР провести расследование по двум статьям - захват власти и превышение полномочий", - написал на своей странице в Facebook Сочка.

Отметим, что Сюмар была избрана в Раду нового созыва по списку Европейской солидарности под номером 16.

Напомним, 12 августа, в понедельник, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко прибыл в здание Государственного бюро расследований в компании своих младших детей − Михаила, Евгении и Александры. Экс-главу государства вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов во время покупки телеканала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались закидать куриными яйцами.