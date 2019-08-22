"Евреям-скидки": в Черкассах копы не оценили шутку похоронного бюро и завели уголовное дело

Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело / facebook.com/MVS

Владелец похоронного бюро в Черкассах поплатился за антисемитскую рекламу – за плакаты со скидками лицам еврейской национальности полиция завела уголовное дело.

Мужчине предьявили обвинения о возможном совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений) Уголовного кодекса, передают Украинские новости.

"...владелец магазина ритуальных услуг под названием Памятники, расположенного по ул. Шевченко, 110 в г. Черкассы, причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенное здание размещены надписи: "Евреям*3", "Евреям -скидки" и "Вальцману -90%". В связи и с чем, в действиях последнего усматриваются признаки преступления", - сказано в материалах дела.

По данному факту следственный отдел Главного управления Нацполиции в Черкасской области открыл дело.

Суд по ходатайству правоохранителей назначил судебно-лингвистическую экспертизу, в ходе которой эксперты установят, являются ли представленные на исследование материалы свидетельствующими о нарушении равноправия граждан или пропагандирующими унижение национальной чести и достоинства.

Ранее журналист Голосу України попал в расистский скандал, назвав Зеленского евреем-клоуном, а Беленюка – негром, сеть была в ярости.