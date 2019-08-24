Стюардесса в небе шокировала акапельным исполнением гимна Украины

24 августа 2019, 21:47

Самолет направлялся из Киева во Львов.

Пассажиры в небе праздновали День независимости Украины / Фото: Facebook/Артемий Сурин

В День независимости Украины 24 августа стюардесса авиакомпании МАУ на борту самолета Киев-Львов в небе акапельно исполнила гимн Украины.

"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе бортпроводницей Наташей", - написал в соцсети сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий.

Пассажиры поделились позитивными впечатлениями и отметили, что их попросили во время исполнения гимна не вставать со своих мест и держать ремни пристегнутыми.

Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання гімну України в небі борт-провідницею МАУ Наталею

Опубликовано Sergiy Karazy Суббота, 24 августа 2019 г.

На рейсе МАУ из Киева в Ниццу бортпроводники раздали сине-желтые флажки.

"Сегодня был свидетелем, как авиакомпания сделала действительно крутую акцию. В День Независимости всем пассажирам просто в самолете подарили украинские флажки. С улыбкой, приветствием и на высоте 10 тысяч метров. Браво!", - написал в Facebook пассажир Артемий Сурин.

/ Фото: Facebook/Артемий Сурин
/ Фото: Facebook/Артемий Сурин

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская описала переполняющие ее чувства после участия в Марше достоинства в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и заявил о том, что Украине появится новая памятная дата – День памяти погибших защитников. Также в Киеве состоялся неофициальный Марш защитников с участием военных.

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