"Палим бандерлогов": правозащитники рассказали о преследованиях украинцев в Севастополе

Правозащитники рассказали о преследованиях украинцев в Крыму / Reuters

На одном из севастопольских форумов создала группа "Палим бандерлогов в нашем городе", рассказали глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин.

"Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семьях, где они живут, каким путем они ведут своих детей в садик. И предлагается их найти и с ними расправиться", - подчеркнул Чекрыгин в эфире Радио Культура.

По словам Скрипник, в аннексированном Крыму в целом опасно проявлять украинскую идентичность.

Читайте также"Дети, которых отобрал сосед": Зеленский высказался по поводу Крыма и Донбасса"Может быть даже уголовное преследование. И здесь есть разные варианты. Иногда, если, например, такие цвета появились на сооружениях или каких стенах, то тогда могут использовать статью уголовную "вандализм". А это чревато даже лишением свободы. В целом таких людей, если говорить и об административном, и об уголовном, десятки - начиная с 2014-го года. И это только те люди, о которых мы знаем и которых смогли найти. Сколько их на самом деле - я боюсь, мы даже не знаем всей цифры", - сообщила она.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что у Украины есть простой, но действенный способ вернуть аннексированный Крым.