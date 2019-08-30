"В Кабмине будет двоевластие": политолог очертил перспективы работы Авакова

Аваков может стать камнем преткновения в новом Кабмине / Фото: mvs.gov.ua

Директор социологической службы Украинский барометр, политолог Виктор Небоженко высказал мнение, что президент Владимир Зеленский поверил в слухи о подготовке акций протеста его предшественником Петром Порошенко, поэтому решил перестраховаться и оставить Арсена Авакова в обновленном Кабмине.

"Он просто поверил. А что вы хотите? Он же телевизионный человек, к политической реальности он не имел отношения. Грубо говоря, фильм Слуга народа начинался с возможного переворота против главного героя этого фильма, он искренне верит в такую реальность", - цитирует его InfoResist.

По словам Небоженко, Аваков станет для Зеленского в правительстве неожиданной проблемой, поскольку будет стремится к противостоянию с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Читайте такжеАваков может возглавить СНБО – источник"Аваков, естественно, в десять раз сильнее любого премьер-министра, таким образом в Кабмине формируется двоевластие – молодой, талантливый реформатор и опытный, мудрый Аваков. И столкнуться они быстро и очень скоро на так называемом дефиците бюджета. Потому что новый премьер уже заявил, что он хочет, чтобы уменьшались государственные расходы. А мы же понимаем, что расходы идут, прежде всего, на полицию", — добавил Небоженко.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.

Напомним, в Офисе президента гарантировали, что Аваков остается на занимаемой должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.