"Полное вранье": Луценко пригрозил судом соратнику Зеленского

Юрий Луценко намерен обратиться в суд / УНИАН

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении подать в суд на главу фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамию.

Таким образом Луценко отреагировал на заявление Арахамии о том, что бывший генпрокурор якобы является акционером сети нелегальных казино.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия.

В Facebook Луценко попросили объясниться по этому вопросу.

"Может, хоть что-то скажете? Было дело или Арахамия все выдумал?" – написал пользователь Николай Попов.

"Полное вранье. Подам в суд", – ответил Луценко.

/ Скриншот delo.ua

Напомним, ранее у Луценко прокомментировали дело Калетника и повесили всех собак на Горбатюка.