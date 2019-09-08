Труп, оторванная нога: обнародованы жуткие детали спецоперации СБУ по похищению Цемаха из "ДНР"

Появились детали спецоперации СБУ по похищению Цемаха из "ДНР" / Reuters

Когда СБУ проводила спецоперацию по доставке в Украину бывшего зенитчика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, которого считают причастным к катастрофе МН17 и выдали России в рамках обмена пленными 7 сентября, погиб один украинский разведчик, и еще один - потерял ногу.

По словам одного из участников спецоперации, при вывозе Цемаха с неподконтрольной территории 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

"Нашей задачей было, собственно, перевезти Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой "ДНР" до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха", - рассказал анонимно силовик, передает Радио Свобода.

Таким образом, чтобы вывезти Цемаха, сержанту Колодяжному и еще бойцу фактически пришлось идти по минному полю.

"Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и "сорвал" противопехотную мину. Второй боец ​​подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили уже без сознания, а второй боец ​​потерял ногу", - вспоминал он.

Читайте такжеОбмен пленными: журналист рассказал, как в России встречали освобожденныхНапомним, ранее сообщалось, единственного свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить в Украине до того, как он поучаствовал в обмене пленными между российской стороной и Украиной, сообщил глава МИД Нидерландов Стефана Блока.

Министр рассказал, что обмен удерживаемых лиц между двумя странами был отложен по просьбе Нидерландов.

Как отмечается, нидерландские следователи еще раз встретились и поговорили с Цемахом, которого считают ценным свидетелем.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что перед включением в списки для обмена и отправкой в РФ освобожденный решением суда под личное обязательство бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах был допрошен.