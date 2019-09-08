Обняться с сыном, отцом, мужем: семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев

Родственники Олега Сенцова едут в Киев / Фото Facebook Ленур Ислямов

Семья украинского режиссера Олега Сенцова, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена пленными, пересекла админграницу с оккупированным Крымом и направляется в Киев. Об этом сообщил собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов.

"Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается. Каждое освобождение политических узников из застенков Кремля даёт надежду всем остальным, кто не струсил, кто борется. Я же надеюсь что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят Крымскую политическую повестку Украины. Я в этом уверен", - написал Ислямов в Facebook.

Как известно, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".